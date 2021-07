Qui Casteldebole – Oggi alle 17 la ripresa degli allenamenti

Oggi pomeriggio ultima a Casteldebole e domani partenza per Pinzolo

Al gruppo di Sinisa Mihajlovic si aggiungeranno Barrow, Juwara, Baldursson e Kingsley che ieri si sono sottoposti a tampone. Domani pomeriggio, dopo una seduta mattutina, ci sarà la partenza per il ritiro di Pinzolo. Skorupski è in città e, previo tampone, potrebbe salire in ritiro domani o al massimo il giorno dopo. Hickey, invece, sta proseguendo il suo lavoro all'Isokinetic.