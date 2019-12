Nessuna novità dall’infermeria su Roberto Soriano.

Il centrocampista ha svolto anche oggi lavoro differenziato e difficilmente sarà disponibile per la sfida con l’Atalanta. Per i rossoblù doppia seduta a porte chiuse con esercitazioni tattiche e partitella con la Primavera. Sinisa Mihajlovic ha diretto regolarmente la seduta. Terapie per Ladislav Krejci e Mitchell Dijks.