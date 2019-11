Settimana di sosta in Serie A ma l’infermeria del Bologna non si è ancora svuotata.

L’unico abbastanza certo del rientro contro il Parma è Takehiro Tomiyasu che anche oggi ha svolto parte della seduta con il gruppo, tutti gli altri rimangono in dubbio. Dijks e Soriano hanno svolto allenamento in palestra mentre Mattia Destro ha lavorato con un programma personalizzato. Per tutti gli altri partitella assieme ai ragazzi della Primavera di Troise.