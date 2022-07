Qui Casteldebole, Mihajlovic presente al primo giorno di lavoro

Grande sorpresa oggi a Casteldebole. Da poco dimesso dal Sant'Orsola, Sinisa Mihajlovic ha assistito al primo allenamento del Bologna alla ripresa dei lavori per la nuova stagione oggi pomeriggio. Sinisa ha parlato alla squadra riunita, poi da bordo campo ha guardato la prima seduta dell'anno in vista del ritiro di Pinzolo.

'Al rientro a Casteldebole la squadra si è ritrovata oggi per i primi test atletici e per una prima sessione di allenamento - comunica il Bologna - Con una grande sorpresa per tutti i rossoblù: al centro tecnico Niccolò Galli si è presentato anche il mister Sinisa Mihajlovic che ha radunato i ragazzi per un discorso prima dell’ingresso in campo. Il tecnico ha poi seguito l’allenamento da bordo campo'.