Qui Casteldebole, Mihajlovic parla con Sabatini, Orsolini in gruppo

Sono ripresi oggi gli allenamenti a Casteldebole in vista sia dell’amichevole di sabato con la Virtus Entella ma soprattutto del via al campionato fissato il 21 settembre contro il Milan.

Come noto già da ieri, grazie ai due tamponi negativi, Sinisa Mihajlovic ha potuto tornare al Niccolò Galli, il tecnico è arrivato di prima mattina e poi al pomeriggio ha diretto l’allenamento. Nel mezzo anche un colloquio di qualche minuto a bordo campo con Walter Sabatini.

Per quanto riguarda la squadra, sono rientrati in gruppo Orsolini e Cangiano dopo gli impegni in nazionale, fuori Medel infortunato. Attivazione atletica in campo, esercitazioni sul possesso palla e partitella conclusiva a metà campo per i rossoblù.