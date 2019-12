Qui Casteldebole, Mihajlovic lavora con i difensori

Ancora annullato il giorno di riposo in casa Bologna, la squadra oggi pomeriggio si è allenata regolarmente a Casteldebole.

C’era anche Sinisa Mihajlovic che a fine seduta ha lavorato con i difensori, evidentemente per correggere alcuni aspetti che hanno portato il Bologna a essere in difficoltà nella fase difensiva da qualche partita a questa parte. Il tecnico si è concentrato su tre difensori, Mbaye, Tomiyasu e Danilo, al termine dell’allenamento. Per quanto riguarda l’infermeria, differenziato per Soriano, terapie per Krejci e Dijks.