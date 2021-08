Qui Casteldebole – Mercoledì la ripresa: Mihajlovic ritrova Medel e Denswil

Due giorni di riposo concessi alla squadra dopo l'amichevole di ieri

Dopo la vittoria per 4-2 in amichevole contro il Pordenone , l'ultima prima degli impegni ufficiali, Sinisa Mihajlovic ha concesso due giorni di riposo ai suoi. La ripresa degli allenamenti è infatti fissata per mercoledì, con una seduta pomeridiana alle 17,30.

Il Resto del Carlino oggi in edicola sottolinea come il tecnico serbo alla ripresa riavrà anche Gary Medel e Stefano Denswil, assenti ieri a Lignano Sabbiadoro. Il primo farà ritorno dalla Spagna dopo il permesso per motivi familiari, mentre il secondo ha smaltito l'affaticamento che gli ha fatto saltare la gara con i friulani. L'olandese, con la valigia in mano, rischia poi di ritagliarsi una maglia da titolare alla prima contro la Salernitana, causa emergenza sulla fascia sinistra. Nel frattempo Barrow, negativizzatosi dal covid, intensificherà la preparazione in vista dei prossimi appuntamenti.