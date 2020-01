Qui Casteldebole, Medel out per 3 settimane

Continua la preparazione in casa Bologna in vista del match di domenica contro il Torino. I rossoblu oggi hanno sostenuto una seduta tattica questa mattina, agli ordini di Sinisa Mihajlovic.

Brutte notizie però per i rossoblu. Gary Medel oggi non si è allenato col gruppo. Per lui accertamenti, dopo essersi fermato ieri a sessione in corso. I medici hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale sinistro. Tempi di recupero previsti di circa 3 settimane. A riportarlo è il sito ufficiale rossoblu.