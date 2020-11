Nessuna particolare novità da Casteldebole nella doppia seduta odierna.

Ancora assenti gli infortunati di lungo corso, terapie per Ibrahima Mbaye, Andrea Poli, Nicola Sansone, Mitchell Dijks e Andreas Skov Olsen, la squadra ha svolto lavoro tecnico-tattico al mattino, palestra al pomeriggio. Gary Medel ha proseguito il programma differenziato, il cileno quasi sicuramente non verrà rischiato col Napoli e recupererà per il match dopo la sosta con la Sampdoria.