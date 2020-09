Qui Casteldebole, Medel in parte con il gruppo

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna ha comunicato che oggi pomeriggio la squadra ha ripreso gli allenamenti a Casteldebole in vista della partita di lunedì contro il Parma. Lavoro atletico ed esercitazioni tecnico-tattiche per i rossoblù. Gary Medel si è allenato in parte con i compagni, mentre Arturo Calabresi ha svolto una seduta differenziata.