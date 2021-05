Qui Casteldebole – Medel in parte col gruppo

Le novità dal Niccolò Galli

All'indomani della sconfitta casalinga contro il Genoa , il Bologna ha ripreso oggi ad allenarsi in vista della trasferta di Verona . Novità importanti dall'infermeria, con Gary Medel che è tornato parzialmente in gruppo.

Come riportato sul sito ufficiale rossoblù, seduta di scarico per i titolari di ieri sera, torello e partitella a metà campo per gli altri. Gary Medel si è allenato in parte con i compagni, mentre prosegue il lavoro differenziato per Nico Dominguez e Federico Santander.