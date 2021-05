Qui Casteldebole, Medel e Santander ci provano per il Verona

Gli aggiornamenti dal Niccolò Galli

Non c'è sosta in questa settimana da tre partite e il Bologna si è subito allenato dopo la trasferta di Udine.

Seduta mattutina per i rossoblù al Niccolò Galli in vista di Bologna-Genoa di mercoledì, senza particolari novità dall'infermeria. Gary Medel e Federico Santander hanno svolto lavoro differenziato e proveranno a recuperare per la trasferta di Verona di lunedì sera. Per quanto riguarda la seduta, defaticante per i titolari di Udine, lavoro più intenso per tutti gli altri.