Qui Casteldebole – Medel e Mbaye a parte

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna ha ripreso questa mattina gli allenamenti dopo la sconfitta di ieri contro la Juventus. Hanno lavorato ancora a parte Medel e Mbaye, in dubbio per sabato contro i rossoneri. Il difensore senegalese era rientrato in gruppo la settimana scorsa. Ecco il comunicato:

Seduta mattutina per i rossoblù dopo la trasferta di Torino. Lavoro di scarico per i titolari ed esercitazioni tecnico-tattiche per chi non ha giocato ieri. Allenamento differenziato per Gary Medel e anche per Ibrahima Mbaye a causa di una contusione al ginocchio sinistro.