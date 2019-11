Qui Casteldebole, Medel e Krejci tornano in gruppo, Santander out un mese

Sono ripresi oggi gli allenamenti del Bologna che hanno visto rientrare in gruppo Krejci e Medel. Faranno ritorno a Bologna invece in giornata Svanberg e Orsolini, goleador con le maglie delle rispettive Nazionali. Seduta differenziata oggi per Destro, mentre Soriano e Dijks hanno continuato il proprio lavoro in palestra.

Cattive notizie invece per Federico Santander: il paraguayano è stato sottoposto ad esami a seguito del risentimento muscolare accusato in allenamento la scorsa settimana. Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero di circa 3 settimane. A riportarlo è il sito ufficiale del Bologna.