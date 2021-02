Qui Casteldebole – Medel e Faragò ancora a parte

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna ha reso nota la ripresa degli allenamenti dopo l’1-1 ottenuto ieri contro il Benevento. Continua il lavoro a parte di Faragò e Medel, quest’ultimo tornato a svolgere differenziato dopo che sembrava avvicinarsi il suo rientro in gruppo. Ecco il comunicato:

All’indomani del pareggio col Benevento la squadra ha ripreso ad allenarsi a Casteldebole. Seduta defaticante per i titolari di ieri, lavoro in campo per tutti gli altri. Differenziato per Paolo Faragò e Gary Medel.