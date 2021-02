Qui Casteldebole – Medel e Faragò a parte

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna ha reso nota la ripresa degli allenamenti in vista della trasferta di Parma di domenica alle 18. Hanno lavorato ancora a parte sia Medel che il neo acquisto Faragò, che lavora per tornare in forma dopo un mese bloccato dal covid. Ecco il comunicato:

