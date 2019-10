Buone notizie dall’infermeria. Sinisa Mihajlovic avrà a disposizione Gary Medel sabato contro l’Inter.

Il mediano cileno è rientrato oggi in gruppo per la prima volta dopo l’infortunio muscolare patito in nazionale, da valutare se sarà già pronto per partire titolare o meno. Difficile invece la presenza di Mitchell Dijks, ancora differenziato, così come quella di Mattia Destro. Ancora alle prese con le terapie Takehiro Tomiyasu.