Qui Casteldebole-Medel ci prova ma con la Samp è ancora in dubbio

Come scrive l’edizione odierna de La Repubblica, la presenza di Gary Medel domenica contro la Sampdoria non è ancora sicura.

Il cileno è importante per gli equilibri del Bologna e può essere utilizzato sia da mediano affianco a Schouten come contro il Parma, sia da difensore centrale, dove ha giocato al fianco di Tomiyasu e uscendo poi al 19′ per infortunio nella trasferta di Benevento. E proprio da quel grave strappo al polpaccio patito il 4 ottobre scorso che il club rossoblù sta facendo di tutto per recuperare una pedina che per duttilità ed esperienza potrà risultare fondamentale. E’ corsa contro il tempo per recuperarlo, anche se nei giorni scorsi il cileno ha effettuato lavoro differenziato e lavoro in palestra.