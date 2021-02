Qui Casteldebole, Medel ancora in dubbio, c’è Binks

Non c’è pace per gli infortuni muscolare di Gary Medel, ormai fuori da più di un mese.

Il cileno non è ancora rientrato in gruppo e prosegue il suo lavoro differenziato, questo lo rende in dubbio anche per la partita con il Sassuolo, che invece avrebbe dovuto vedere il suo rientro. Proseguono il recupero anche Faragò e Santander, entrambi all’Isokinetic, mentre sui campi del Niccolò Galli si è visto Luis Binks, che si allenerà a Bologna per qualche mese in attesa che riprenda la Mls.

Fonte Stadio.