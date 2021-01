Qui Casteldebole – Medel ancora a parte

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna comunica la ripresa degli allenamenti in vista della partita di domenica contro la Juve. Nessuna novità dall’infermeria, con Medel che non è ancora tornato in gruppo. Ecco il comunicato:

Sono ripresi oggi, in un pomeriggio soleggiato, gli allenamenti della squadra verso #JuventusBFC. Esercitazioni tecnico-tattiche per i rossoblù con partitella conclusiva. Gary Medel ha lavorato in seduta differenziata, terapie per Federico Santander.