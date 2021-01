Qui Casteldebole, Mbaye in gruppo

Il Bologna con una nota sul proprio sito ufficiale ha comunicato che questa mattina, dopo la vittoria sul Verona, sono ripresi gli allenamenti della squadra al centro tecnico.

Lavoro di scarico in palestra per i titolari di ieri, seduta in campo con partitella per tutti gli altri, con Ibrahima Mbaye che è rientrato in gruppo e ha lavorato regolarmente con i compagni. Differenziato per Gary Medel, terapie per Federico Santander. I rossoblù riprenderanno ad allenarsi martedì alle 14:30 per preparare la sfida contro la Juventus che chiuderà il girone d’andata.