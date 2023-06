Qui Casteldebole – Martedì 11 luglio inizia la stagione 2023/24 del Bologna

Tra poco meno di un mese comincerà la preparazione della nuova stagione sportiva 2023/24 del Bologna . L'appuntamento è fissato per martedì 11 luglio al centro sportivo Niccolò Galli di Casteldebole per la ripresa delle attività.

Al rientro non saranno presenti i calciatori che saranno impegnati con le rispettive nazionali in questo mese. Nei primi tre giorni, fino a giovedì 13 luglio, i rossoblù svolgeranno le visite mediche e i test atletici. Nel pomeriggio del 13 la squadra partirà in direzione Rio Pusteria-Valles, località altoatesina che sarà la sede del ritiro estivo del Bologna fino al 22 luglio.