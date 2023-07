Qui Casteldebole – Martedì 11 il raduno

L’inizio della nuova stagione 2023-24 è previsto per martedì 11 luglio al mattino, quando i ragazzi di Thiago Motta riprenderanno le attività al centro tecnico Niccolò Galli in preparazione al ritiro di Valles, comunica il Bologna.

Parte dunque la nuova stagione che vedrà poi il Bologna salirà in Pusteria dal 13 al 22 luglio, mentre nella prima settimana di agosto tournée in Olanda. In Trentino avversari la selezione locale e poi il Palermo a Rovereto, mentre nei Paesi Bassi amichevoli contro Utrecht e Az Alkmaar. Il Bologna dunque parte per la nuova stagione, con Motta che ha convocato tutti, compresi i nazionali, ad eccezione di Joshua Zirkzee che ha finito a fine giugno gli Europei Under 21 e godrà di qualche giorno di riposo in più.