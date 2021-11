Qui Casteldebole, lesione per De Silvestri: ecco i tempi di recupero

Stop per Lorenzo De Silvestri

Per quanto riguarda la ripresa dei lavori al Niccolò Galli, senza i nazionali, la squadra ha svolto attivazione atletica ed esercitazioni tecnico-tattiche, più partitella a metà campo, con Nicolas Viola che ha lavorato in parte con il gruppo. Seduta differenziata per Kevin Bonifazi e Jerdy Schouten.