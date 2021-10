Qui Casteldebole, lesione per Bonifazi: ecco i tempi di recupero

Si ferma Kevin Bonifazi per una lesione al soleo

Brutte notizie per il Bologna e per Kevin Bonifazi. Il difensore rossoblù, che si è fermato martedì in allenamento per un problema al polpaccio, ha rimediato la lesione di primo grado del soleo destro. Starà fermo almeno un mese, salterà dalle 4 alle 5 partite e potrebbe tornare dopo la prossima sosta per le nazionali in programma a metà novembre.