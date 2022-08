Qui Casteldebole, le possibile scelte di formazione

Soprattutto in difesa ci sarà più scelta con il completamento del tesseramento di Jhon Lucumì. Nei tre dietro, infatti, dovrebbe toccare al rientrante Soumaoro, al solito Medel, mentre a sinistra il colombiano potrebbe subito scalzare Bonifazi, riportando poi De Silvestri in fascia destra con ballottaggio Lykogiannis-Cambiaso a sinistra. In mezzo, senza Moro squalificato, spazio ai soliti Schouten e Dominguez, rientra anche Ferguson, con Soriano tra le linee. Ballottaggio davanti tra Barrow e Sansone come spalla di Arna, favorito il primo.