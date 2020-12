Nell’elenco dei convocati per Inter-Bologna di domani, valida per la decima giornata di campionato, non figurano i nomi di Stefano Denswil e Andrea Poli.

Nulla di grave per i due calciatori: come comunica il Bologna, infatti, Denswil ha accusato un lieve affaticamento muscolare e Poli una piccola infezione a un dito del piede. Saranno dunque indisponibili per la partita di San Siro, ma potrebbero tornare in gruppo nel giro di pochi giorni.