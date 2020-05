L’allenamento fissato oggi per le 10.30 al Niccolò Galli è terminato da pochi minuti.

La squadra è tornata in campo questa mattina in attesa di sapere se davvero dal 13 giugno ripartirà la Serie A: per i rossoblù seduta atletica agli ordini del prof. Marchesi, a seguire esercitazioni tattiche e partitella a campo ridotto sotto gli attenti occhi di Sinisa Mihajlovic.