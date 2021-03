Come riportato con una nota sul sito ufficiale del Bologna:

“Rientrati da Napoli, i rossoblù questa mattina hanno ripreso gli allenamenti a Casteldebole. Seduta di scarico per i titolari di ieri sera, lavoro in campo per gli altri. Differenziato per Takehiro Tomiyasu, Mitchell Dijks, Aaron Hickey e Paolo Faragò“.