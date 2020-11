Qui Casteldebole, la situazione degli infortunati

Sono otto gli infortunati in seno al Bologna e la sosta contribuirà a far passare due settimane senza partite.

Sinisa Mihajlovic in vista del match con la Sampdoria, può recuperare probabilmente una sola pedina. Gary Medel già da una settimana sta svolgendo lavoro differenziato e la sosta gli permetterà di ritornare per Marassi, assieme a lui dovrebbe farcela Hickey, preservato dalla nazionale. Gli altri avranno tempi più lunghi, Sansone e Mbaye potrebbero provarci per il Crotone, mentre Poli e Dijks dovranno aspettare probabilmente dicembre, così come Skov Olsen operato ad una vertebra.