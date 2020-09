Qui Casteldebole – Anche Vergani si allena, sullo sponsor…

L’edizione odierna del Carlino racconta come ieri pomeriggio il Bologna abbia ripreso ad allenarsi. Si sono visti per la prima volta a Casteldebole Hickey e Vergani, ma ha partecipato alla sessione, seppur in maniera differenziata, Gary Medel che si è limitato a svolgere dei giri con il preparatore atletico per smaltire l’infortunio muscolare: il pitbull ha come obiettivo la partita con il Parma del 28 settembre. Ha proposito di infortuni muscolari, ieri era assente Denswil per un fastidio ed è quindi da considerare in dubbio per la trasferta di Milano.

Il Carlino, infine, riporta che prima del debutto verrà presentato il main sponsor che comparirà sulle maglie per la stagione 2020-21. Ad annunciare lo sponsor sarà Fenucci se l’esito del secondo tampone sarà negativo.