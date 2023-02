Qui Casteldebole – Kyriakopoulos in gruppo

Ancora nessun recupero per Thiago Motta in vista della sfida con la Fiorentina, ma c'è l'ingresso del nuovo acquisto di Kyriakopoulos nel centro tecnico di Casteldebole. Primo allenamento in gruppo per il greco:

"Doppia seduta a Casteldebole per i ragazzi di Motta in preparazione alla partita di Firenze: oggi i rossoblù hanno lavorato in campo al mattino – divisi in due gruppi fra allenamento atletico e tattico – e in palestra al pomeriggio. Georgios Kyriakopoulos si è allenato regolarmente con i compagni, differenziato per Lorenzo De Silvestri, Gary Medel, Nicola Sansone e Marko Arnautovic. Terapie per Kevin Bonifazi". Così comunica il Bologna tramite i propri canali ufficiali.