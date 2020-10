Qui Casteldebole, in gruppo anche Paz

Senza i nazionali, il Bologna ha ripreso oggi ad allenarsi in vista della sfida al Sassuolo in programma il 18 ottobre dopo la sosta.

Le novità riguardano il rientro in gruppo di Nehuen Paz, che potrebbe rientrare nelle rotazioni dopo l’infortunio di Gary Medel, e anche il parziale ritorno di Arturo Calabresi che ha svolto parte della seduta con il resto della squadra.

‘Sono ripresi questo pomeriggio gli allenamenti della squadra in assenza di Skorupski, Molla, Svanberg, Skov Olsen, Baldursson, Dominguez e Tomiyasu impegnati con le Nazionali – si legge nella nota del Bologna -Arturo Calabresi si è allenato in parte con i compagni e in parte in seduta differenziata, mentre Nehuen Paz si è unito al gruppo. Terapie per Gary Medel, Andrea Poli e Mitchell Dijks‘.