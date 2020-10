Qui Casteldebole, il punto sugli infortunati

Nell’edizione odierna, il Resto del Carlino, fa il punto sulle condizioni degli infortunati in casa Bologna. I giocatori out sono: Dijks, Medel, Poli. Quelli, invece, sulla via del recupero sono: Calabresi e Barrow.

Dijks è rientrato in Olanda e, per prossima settimana, è atteso un suo rientro in città per iniziare la riabilitazione all’Isokinetic dopo l’intervento al secondo dito del piede destro. Poli e Medel, invece, hanno proseguito le proprie terapie. Calabresi, ieri, ha svolto il suo primo allenamento a pieno regime con la squadra. Aveva ripreso gli allenamenti 3 giorni fa, dopo un infortunio al ginocchio che lo aveva tenuto lontano dai campi da aprile. Infine, Barrow, dopo la botta al piede rimediata a Benevento, ieri si è allenato parzialmente in gruppo. Da prossima settimana tornerà pienamente disponibile e pronto per sfidare il Sassuolo insieme ai suoi compagni.

Il Bologna si allenerà questa mattina, alle 11. Poi, oltre alla giornata di domenica, avrà probabilmente anche lunedì come giorno di riposo. I nazionali rientreranno da mercoledì.

Fonte: Carlino