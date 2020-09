Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna, ha illustrato l’allenamento della mattina. Dopo il riposo di ieri, la squadra di Mihajlovic è tornata al centro tecnico per preparare la sfida con il Milan. È stata svolta una seduta tattica e prove di calcio da fermo. A disposizione del mister tutti i giocatori tranne Medel che ha continuato le terapie e lavoro differenziato. Domani la squadra tornerà in campo per la rifinitura, prevista a porte chiuse.