Qui Casteldebole, il programma di oggi

Quanto a ieri, invece, in mattinata la squadra ha svolto lavoro atletico in palestra. Prosegue dunque senza sosta la preparazione dei ragazzi di Sinisa Mihajlovic in vista dell'esordio stagionale che avverrà lunedì sera alle 21.15 contro il Cosenza, in una sfida valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia. Lo comunica il sito ufficiale del Bologna.