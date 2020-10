Qui Casteldebole, il Bologna conta di recuperare De Silvestri

Trapela un certo ottimismo sulle condizioni di Lorenzo De Silvestri.

Il terzino destro, uscito con un problema al ginocchio durante Bologna-Sassuolo, non dovrebbe stare lontano dai campi per molto tempo. Per l’ex Toro non ci sarebbero conseguenze serie e si tratterebbe solo di una contusione al ginocchio, per questo motivo a Casteldebole si proverà a recuperarlo già per la partita di sabato contro la Lazio. Da domani De Silvestri dovrebbe già riprendere a lavorare, ovviamente a parte rispetto al gruppo ma con l’obiettivo di esserci sabato sera all’Olimpico.