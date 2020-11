Qui Casteldebole: ancora lontano il rientro di Skov Olsen

Allenamento mattutino per il Bologna all’indomani della vittoria di Marassi. Alle viste c’è il match di Coppa Italia contro lo Spezia in programma mercoledì.

Seduta di scarico per i titolari del Ferraris, allenamento in campo per gli altri con esercitazioni di possesso palla e partitella a metà campo. Andreas Skov Olsen e Mitchell Dijks hanno svolto terapie, per loro il rientro dovrebbe essere a dicembre. Domani, alla vigilia del turno di Coppa Italia contro lo Spezia, i rossoblù svolgeranno la seduta di rifinitura a porte chiuse.