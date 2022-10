Qui Casteldebole, i convocati solo domani: niente ritiro pre partita

Non verranno diramati oggi i convocati di Thiago Motta per la sfida di domani alla Sampdoria.

Proseguono dunque i lavori a Casteldebole per il neo tecnico del Bologna, oggi provato Aebischer esterno d'attacco con Dominguez trequarti, testati anche Medel e Schouten in mediana sempre nel 4-2-3-1 con Soumaoro e Posch centrali di difesa. La squadra stanotte non andrà in ritiro in vista del match con i blucerchiati, il ritrovo è fissato per domattina dove ci sarà la colazione di gruppo e la rifinitura. Solo allora verranno comunicati i convocati.