Lavoro di scarico oggi per il Bologna dopo la sconfitta nel derby

‘Seduta defaticante questa mattina in palestra per i titolari di ieri col Sassuolo; partitella a metà campo per gli altri. Andrea Poli, Gary Medel e Mitchell Dijks hanno svolto terapie, a riposo Andreas Skov Olsen’, recita il comunicato. La squadra riprenderà ad allenarsi mercoledì in vista della Lazio. Per quanto riguarda De Silvestri, domani dovrebbero essere note le sue condizioni fisiche.