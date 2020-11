Qui Casteldebole, gli aggiornamenti su Schouten e Poli

Sono ripresi oggi pomeriggio i lavori a Casteldebole in vista della trasferta di domenica a Marassi, e Sinisa Mihajlovic conta di recuperare 3 o 4 infortunati.

Se Gary Medel viaggia verso il recupero, abbandonato il differenziato per un lavoro in parte col gruppo, arrivano buone notizie anche da altri tre infortunati. Allenamento parziale per Mbaye, Sansone, Hickey e Poli, che dunque si avvicina al rientro dopo la frattura del perone, lavoro parziale anche per Jerdy Schouten, reduce da un affaticamento muscolare. L’olandese, dunque, non è ancora definitivamente rientrato in gruppo. Più indietro Skov Olsen e Dijks ancora alle prese con le terapie.