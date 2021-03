Con una nota sul proprio sito, il Bologna ha comunicato che oggi sono ripresi gli allenamenti a Casteldebole.

La squadra ha ripreso a lavorare senza i tanti ragazzi impegnati in Nazionale. Attivazione atletica e partitella a campo ridotto agli ordini di Sinisa Mihajlovic, con Paolo Faragò che si è allenato in parte con i compagni e in parte in seduta differenziata. Domani la squadra svolgerà una seduta a porte chiuse presso il proprio centro tecnico alle 11:30.