Qui Casteldebole – Ecco le condizioni di Dominguez. Stop anche per Dijks

Gli esiti degli esami dei due giocatori infortunati

Brutta notizia in casa rossoblù a due giorni dalla partita di Bergamo contro l' Atalanta . Sinisa Mihajlovic , oltre a Tomiyasu , deve fare a meno anche di Mitchell Dijks per quanto riguarda la batteria terzini.

Gli esami a cui si è sottoposto quest'oggi il difensore olandese hanno evidenziato una lesione ai flessori della coscia sinistra, con tempi di recupero di 2/3 settimane. E' dunque emergenza terzini per il Bologna, che oltre ai due titolari, deve rinunciare anche ad Aaron Hickey, che ha già anticipatamente concluso la stagione. Parziale buona notizia invece per quanto riguarda Nico Dominguez, uscito malconcio dalla gara di mercoledì contro il Torino: il centrocampista argentino ha riportato una lesione al collaterale mediale del ginocchio destro, con recupero tra i 30 e 40 giorni. Esclusa dunque la lesione del legamento crociato. Infine, il report dell'allenamento odierno della squadra: gli uomini di Mihajlovic hanno svolto una seduta tattica con prove di calci da fermo. Ancora a parte Tomiyasu, che non ci sarà domenica sera.