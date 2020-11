Qui Casteldebole, ecco la formazione provata da Mihajlovic

Potrebbero esserci due importanti recuperi per i rossoblù in vista della ripresa del campionato. Nonostante il Bologna abbia comunicato oggi lavoro parziale per Schouten e Hickey, Sinisa Mihajlovic a Marassi dovrebbe scendere in campo con la formazione tipo.

Il tecnico serbo ha provato oggi l’undici probabile che affronterà la Sampdoria e ci sarebbe il rientro dei due acciaccati muscolari recenti. Sia Jerdy Schouten che Aaron Hickey sono dunque stati provati in campo al Niccolò Galli, il che significa che domenica dovrebbero essere disponibili. Sono due tasselli importanti, lo scozzese riprenderebbe la fascia sinistra al posto di Denswil, in difficoltà con il Napoli, mentre l’olandese fino a qui ha giocato tutti i minuti a disposizione nelle prime sette giornate di campionato. Questa la formazione testata da Mihajlovic.

De Silvestri, Danilo, Tomiyasu e Hickey come quartetto difensivo, Schouten e Svanberg in mezzo, Orsolini, Soriano e Barrow a sostegno di Palacio.

Fonte – Alessio De Giuseppe (E’Tv).