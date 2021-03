Qui Casteldebole – Ecco chi ha lavorato a parte

All’indomani della sconfitta contro il Cagliari, il Bologna è già tornato in campo a Casteldebole in vista della trasferta di domenica sera contro il Napoli. Ancora alcuni infortunati per Sinisa Mihajlovic, che deve fare i conti con assenze importanti in difesa. Il sito ufficiale del club ha comunicato la ripresa mattutina dei rossoblù:

Ripresa degli allenamenti per i rossoblù dopo la trasferta di Cagliari. Lavoro di scarico per chi non ha giocato ieri, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella finale per gli altri. Differenziato per Mitchell Dijks, Takehiro Tomiyasu, Paolo Faragò, Aaron Hickey e Andri Baldursson.