Qui Casteldebole – Ecco chi è vicino al rientro

Con una nota ufficiale sul proprio sito, il Bologna rende noto le novità sull’allenamento di oggi. Skorupski si avvicina al rientro, e sabato contro il Verona potrebbe esserci, mentre Medel sembra più lontano. Ecco il comunicato:

Continua la preparazione della squadra a #BFCVerona di sabato: attivazione atletica, esercitazioni tecniche a tema e partitella per i rossoblù. Lukasz Skorupski si è allenato in parte col gruppo, differenziato per Gary Medel e terapie per Ibrahima Mbaye e Federico Santander.