Qui Casteldebole, Dzemaili in gruppo, Schouten vicino al rientro

Ripresa degli allenamenti oggi a Casteldebole in vista della trasferta di Verona, arrivano buone notizie dall’infermeria.

Blerim Dzemaili è abile e arruolabile per la partita del Bentegodi, lo svizzero è rientrato oggi definitivamente in gruppo. Anche l’olandese Jerdy Schouten è vicino al rientro, il mediano ha svolto parte della seduta con la squadra. Per quanto riguarda il lavoro effettuato oggi, il gruppo ha svolto una prima fase atletica e poi una serie di esercitazioni tecnico-tattiche.