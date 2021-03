Buone notizie per Sinisa Mihajlovic in vista della trasferta di Cagliari. Due giocatori si sono allenati regolarmente con la squadra.

Rientro definitivo in gruppo per Gary Medel dopo l’infortunio muscolare, ma nella giornata di oggi si è allenato con i compagni anche Mitchell Dijks. Sull’olandese deciderà domani Mihajlovic se convocarlo. Differenziato per Takehiro Tomiyasu, Paolo Faragò, Aaron Hickey e Andri Baldursson.