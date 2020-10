Con una nota sul proprio sito ufficiale il Bologna ha comunicato che continua la preparazione dei rossoblù a Casteldebole in assenza dei Nazionali. Oggi, infatti, la squadra si è allenata insieme ad un nutrito gruppo di ragazzi della Primavera, con una serie di esercitazioni tecniche e partitelle a tema. Successivamente pomeriggio in palestra. Continuano le terapie per Andrea Poli, Gary Medel e Mitchell Dijks.