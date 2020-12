Come riporta il sito ufficiale del Bologna: “Dopo il periodo natalizio di riposo, la ripresa degli allenamenti della squadra in vista di #FiorentinaBFC è prevista per domani a porte chiuse al centro tecnico”.

Si attendono sviluppi dall’infermeria, dove il tecnico Mihajlovic conta di recuperare Sansone e Skov Olsen, entrambi reduci da un infortunio, e Hickey, rientrante dopo essere risultato negativo al tampone, per la sfida di domenica.